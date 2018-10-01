Понедельник, 1 Октября 2018 15:25

АрмИнфо.Вице-президент Турции Фуат Октай подчеркнул неизменность позиции Анкары по событиям 1915 года.

"Анкара не уважает позицию парламентов, игнорирующих точку зрения Турции и идущих на поводу у армянской диаспоры",- заявил Октай на 18-м Конгрессе по истории Турции в Анкаре, передает АА.

Вместе с тем он заверил, что попытки ухудшить имидж Турции путем искажения событий 1915 года потерпели крах, исключением стали лишь страны, испытывающие неприязнь к Турции.

Он также уверяет, что кампания, активизировавшаяся непосредственно в преддверии столетия событий 1915 года, "провалилась" благодаря четкой позиции турецкого государства, усилиям дипломатов и официальных структур, в том числе Управления по истории Турции.

Напомним, что Турция до сих пор продолжает политику отрицания факта Геноцида армян в Османской империи. Более того, она объявляет демарш всем странам, кто признает этот факт.