Понедельник, 1 Октября 2018 14:49

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 30 сентября заявил, что, скорее всего, визит президента России Владимира Путина в Армению состоится в начале 2019 года.

Он отметил, что у сторон была договоренность о том, что президент РФ посетит Армению либо в конце 2018, либо в начале 2019 года. "Как вы знаете, в этом году у меня уже состоялось несколько встреч с президентом России, более того, до конца года у нас также запланировано общение с Владимиром Путиным. Следовательно, я считаю, что будет правильно организовать данный визит главы РФ в Армению в начале 2019 года. Думаю, к этому времени уже будет сформулирована база документов", - заявил Пашинян, и выразил надежду на то, что в ходе визита данные документы будут подписаны. В тоже время, Пашинян не стал уточнять, о каких документах идет речь.

Отметим, что ранее Никол Пашинян заявлял, что пригласил президента России Владимира Путина в Армению. Напомним, что сроки данного визита пока не определены, но как сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, он состоится в 2019 году.