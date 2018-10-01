Понедельник, 1 Октября 2018 14:26

АрмИнфо. "Бюджет-2019 считаю инерционным", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 1 октября в ходе фейсбуковского прямого эфира.

В частности, как указал премьер, документ сформирован в рамках логики прежних властей. В любом случае, по словам Пашиняна, документ, утвержденный сегодня или завтра, не статичен и может быть пересмотрен в процессе работы правительства в рамках решения различных вопросов.

На сегодня, в контексте повышения эффективности расходов госказны Никол Пашинян заявил, что правительство нацелено на существенное сокращение числа служебных автомобилей, и повышение продуктивности аппарата госуправления. "Без повышения эффективности работы системы госуправления, будет трудно решить вопрос реиндустриализации республики", - пояснил он. В целом, как указал глава правительства, Кабмин постепенно будет двигаться в сторону трансформации Армении из аграрной в технологическую страну.

Напомним, что 27 сентября правительство Армении одобрило проект бюджета на 2019- й год. По словам министра финансов Атома Джанджугазяна, проект разработан с учетом нескольких новых обстоятельств. По его словам, первое - это налогово- бюджетные правила, согласно которым должна быть реализована налогово-бюджетная политика, которая, в частности, должна иметь тенденцию к стабилизации задолженности. <Логика состоит в следующем: будем брать в долг, как правило, для капитальных расходов, не будем брать в долг для финансирования текущих расходов>, - сказал министр. Так, консолидированный бюджет на следующий год по линии доходов оценивается в 1533,7 млрд драмов (без поступлений от межбюджетных переводов), по линии расходов - 1685,3 млрд драмов (без поступлений от межбюджетных переводов), дефицит - 151,6 млрд. драмов или 2,2% ВВП. Источниками финансирования дефицита бюджета выступят 53 млрд драмов - нвутренние источники, и 98,6 - нвепние. Бюджеты общин на 2019 год по линии доходов оцениваются в 138,9 млрд драмов (включая официальные гранты из госбюджета), по линии расходов - 138,9 млрд драмов. Законопроектом предусматривается, что Центральный банк в течение 2019 года при принятии решений относительно денежно­кредитной политики, в пределах предоставленных ему законом полномочий, будет руководствоваться целевым показателем 12-месячной инфляции на уровне 4% с допустимым пределом колебаний +1,5%. В 2019 году капитальные расходы с нынешних 2,3% ВВП вырастут до 3%. Доходы госказны составят 1трлн 462 млрд драмов, из них налоговые доходы составят 1 трлн 396 млрд драмов, расходы - 1 трлн 614 млрд драмов. Большая часть средств государственного бюджета будет направлена на реализацию программ в социальной и культурной сферах - 44%. На решение задач, связанных с поддержанием общественного порядка, безопасности и обороны будет направлено 24% всех средств госбюджета, в реальный сектор экономики планируется инвестировать 12,3%. В виде дотаций бюджетам местных органов самоуправления будет направлено 3,2% от всех расходов, а 5,8% - государственным ведомствам. По итогам 2019 года правительство Армении ожидает рост ВВП на уровне 4,9%. По словам министра, расчеты были сделаны на основе программы среднесрочных расходов на 2019-2021г.г. с некоторой коррекцией, обусловленной внутренними и внешними развитиями. Как отметил глава Минфина, изначально, согласно программе среднесрочных расходов, рост ВВП Армении на следующий год прогнозировался на уровне 5,3%, однако в результате корректировок роста на текущий год - с 4,5% до 6,5%, был пересмотрен и прогноз на следующий год. Тем не менее, как заверил Атом Джанджугазян, это не означает, что сократится номинальная величина ВВП, которая вырастет на 130 млрд драмов. В 2019 году на обслуживание государственного долга правительство направит 10% всех бюджетных средств. Как указал министр, в 2018 году в результате сдержанной налогово-бюджетной политики соотношение госдолга к ВВП составит 50,4%. Аналогичный показатель ожидается и к концу 2019 года.

Отмеитм, что согласно госбюджету на 2018-й год, доходная часть составит 1,308.2 млрд драмов, против утвержденных за 2017 год 1,210.0 млрд драмов и фактических за год 2016-й 1,135.9 млрд драмов. Одновременно ожидается рост налоговых поступлений - до 1, 248. 5 млрд драмов. Капитальные расходы составят 158,7 млрд драмов, вместо предусмотренных ранее 172,4 млрд. драмов (160 млрд в 2016 году), текущие расходы с 1,391.8 млрд драмов вырастут до 1,306.5 млрд драмов. Экономический рост в 2018 году запланирован на уровне 4,5% или $11,948.9 млн. Дефицит запланирован в размере 156,9 млрд. драмов. Рост экономики на 2018 год запланирован на уровне 4,5%, а инфляция - на уровне 4% (+1,5%). ($1 - 480,37 драма). К концу 2018-го госдолг вырастет до $7,2 млрд и составит 60% ВВП.