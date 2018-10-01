Понедельник, 1 Октября 2018 14:25

АрмИнфо. "С сегодняшнего дня мы начинаем рабочие консультации по вопросу проведения внеочередных выборах, которые, в скором времени будут носить официальный характер", - сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян 1 октября в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook.

По словам премьер-министра Армении, наряду с реформами, осуществляемыми в различных областях экономики страны, правительство обязано обеспечить также стабильность в республике. "Придаю особую важность проведению внеочередных парламентских выборов в контексте привлечения инвестиций в страну. До тех пор, пока не произошли выборы, экономика, бизнес, затаив дыхание, будет ждать гарантий в виде того, что в ближайшие годы, в течение 5 лет в парламенте страны будет действовать стабильное большинство, работающее рука об руку с правительством", - заявил он. Кроме того, по мнению премьера, в армянском обществе сегодня сформировался четкий запрос на проведение досрочных выборов.

Премьер выразил надежды на то, что по итогам стартующих сегодня консультаций с парламентскими политическими силами удастся прийти к согласию и не придется обращаться за помощью к гражданам. "Думаю, если все же будет такая необходимость, надеюсь, вы все будете готовы оказать содействие данному политическому процессу тем или иным способом", - подчеркнул премьер-министр Армении.