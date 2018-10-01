Понедельник, 1 Октября 2018 13:54

АрмИнфо. На территории Армении с 2 по 3 октября в северных регионах страны ожидаются дожди. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Согласно источнику, с 5 по 6 октября в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе также пройдут осадки. 4 октября ожидается ясная погода без осадков. Юго-западный ветер достигнет до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха с 5 по 6 октября понизится на 5-6 градусов, а в областях Лори, Тавуш, Сюнике и в Арцахе на 8-10 градусов.

В Ереване 2 октября в отдельных частях города возможен слабый дождь. С 3 по 6 октября ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем составит от +23 до +29 градусов тепла.