Понедельник, 1 Октября 2018 13:52

АрмИнфо. В штаб-квартире ЮНЕСКО состоялось заседание бюро стран-членов Второго протокола 1999 г. к Гаагской конвенции 1954 г. "О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта".

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, на заседании бюро был обсужден вопрос о предоставлении статуса усиленной защиты "Монастырю Гегард и Верхней долине реки Азат", находящихся в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По итогам обсуждений было принято единогласное решение о принятии заявки и включении ее в повестку 13-ого заседания от Второго протокола 1999 года.

Напомним, что "Монастырь Гегард и Верхняя долина реки Азат", находятся в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2000 года.

Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта была принята в Гааге (Нидерланды) 14 мая 1954 года по следам массовых разрушений объектов культурного наследия во время Второй мировой войны и является первым международным договором, получившим широкое распространение во всем мире, посвящённым исключительно защите культурного наследия в случае вооружённых конфликтов.

Конвенция предусматривает меры по охране движимых и недвижимых культурных объектов (памятники архитектуры, искусства или истории, религиозные или светские, археологические месторасположения, рукописи, книги, музеи, крупные библиотеки, хранилища архивов и т. д.), которые расположены как на территории противника, так и на собственной территории. Объекты, находящиеся под защитой конвенции имеют отличительный знак - заострённый снизу щит, разделённый на четыре части синего и белого цвета. Предшествовавший конвенции пакт Рериха предполагал для идентификации объектов охраны символ т. н. Знамени Мира. По состоянию на 30 января 2018 года конвенция принята (страна присоединилась, ратифицировала либо подала уведомление о правопреемстве) 130 странами. Дополнительно приняты два Протокола к конвенции. Первый протокол был внесен 14 мая 1954 года и вступил в силу 7 августа 1956 года. Ратифицирован 108 странами, включая Россию. Второй протокол внесен 26 марта 1999 года и вступил в силу 9 марта 2004 года. Ратифицирован 72 странами. Россия по состоянию на сентябрь 2017 года его не ратифицировала.