Понедельник, 1 Октября 2018 12:35

АрмИнфо. В Казахстана на полигоне "Гвардейский" 40-й военной базы Отар состоялось торжественное открытие международного тактико- специального учения ОДКБ "Поиск-2018", которое проходит в рамках совместного учения "Боевое братство - 2018".

Как сообщает объединенный пресс-центр учения "Поиск-2018", в маневрах принимают участие разведывательные и специальные подразделения Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, обращаясь к участникам учения, сказал: "Военно-политическая обстановка вокруг зоны ответственности ОДКБ в настоящее время характеризуется нарастанием негативных процессов в сфере военной безопасности. Достаточно напряженной и вызывающей наибольшую обеспокоенность является ситуация в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности. Все, что необходимо для достойного ответа на эти вызовы и угрозы, нам предстоит отработать в ходе совместного учения в едином боевом строю".

В учении под руководством заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-майора Руслана Шпекбаева задействованы более 3000 военнослужащих и свыше 500 единиц техники, в том числе авиационной и средств разведки, среди которых два российских самолета-разведчика Су-24МР, беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" и "Форпост".

В ходе практических действий участники учения отработают вопросы организации разведки в интересах обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ и проведут специальную операцию по локализации вооруженного конфликта.

Совместное тактико-специальное учение "Поиск-2018" проводится в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2018".