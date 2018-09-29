Суббота, 29 Сентября 2018 17:02

АрмИнфо.В Ереване состоялся учредительный съезд партии "Сасна црер".

По итогам заседания было принято решение о том, что партия "Сасна црер" будет управляться не одним лидером, а Секретариатом, состоящим из 7 человек.

В состав Секретариата вошли: Гарегин Чугасзян, Варужан Аветисян, Алек Енигомшян, Геворг Сафарян, Ваагн Авагян, Арег Кюрегян и Рузан Егнукян. Варужан Аветисян также избран координатором Секретариата.