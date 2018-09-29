Суббота, 29 Сентября 2018 17:01

АрмИнфо.Роспуск Национального собрания путем конституционных изменений требует больше времени, убежден заместитель председателя партии "Армянский национальный конгресс" (АНК) Левон Зурабян.

"Это гораздо более длительный процесс, потому что поправки в Конституцию должны быть подготовлены, внесены в парламент, обсуждены. Возможно, будут проблемы, связанные с Венецианской комиссией, которая может выразить свое мнение по этому поводу", - сказал бывший депутат в беседе с Радио Азатутюн.

Зурабян отметил, что сравнительно эффективный вариант роспуска парламента - это порядок, предусмотренный действующей Конституцией. Представитель АНК убежден, что в этом случае так называемая контрреволюция теоретически имеет возможность выдвинуть другого кандидата и препятствовать Пашиняну, но это, по мнению Зурабяна, маловероятно. "Поскольку время сейчас играет очень важную роль, эффективен первый вариант", - отметил зампред АНК.

По действующей Конституции для проведения внеочередных парламентских выборов премьер-министр должен подать в отставку, а затем в случае неизбрания нового премьер- министра в течение двух недель Национальное собрание будет распущено. Никол Пашинян примерно месяц назад заявил, что в этом случае существует риск выдвижения другого кандидата на пост премьер-министра. А для роспуска парламента и проведения досрочных выборов без отставки премьер-министра необходимо, чтобы в действующую Конституцию были внесены изменения. В правительстве уже начались работы в направлении конституционных изменений, на каком они этапе, пока не сообщается.