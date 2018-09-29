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АрмИнфо.Роспуск Национального собрания путем конституционных изменений требует больше времени, убежден заместитель председателя партии "Армянский национальный конгресс" (АНК) Левон Зурабян.
"Это гораздо более длительный процесс, потому что поправки в Конституцию должны быть подготовлены, внесены в парламент, обсуждены. Возможно, будут проблемы, связанные с Венецианской комиссией, которая может выразить свое мнение по этому поводу", - сказал бывший депутат в беседе с Радио Азатутюн.
Зурабян отметил, что сравнительно эффективный вариант роспуска парламента - это порядок, предусмотренный действующей Конституцией. Представитель АНК убежден, что в этом случае так называемая контрреволюция теоретически имеет возможность выдвинуть другого кандидата и препятствовать Пашиняну, но это, по мнению Зурабяна, маловероятно. "Поскольку время сейчас играет очень важную роль, эффективен первый вариант", - отметил зампред АНК.
По действующей Конституции для проведения внеочередных парламентских выборов премьер-министр должен подать в отставку, а затем в случае неизбрания нового премьер- министра в течение двух недель Национальное собрание будет распущено. Никол Пашинян примерно месяц назад заявил, что в этом случае существует риск выдвижения другого кандидата на пост премьер-министра. А для роспуска парламента и проведения досрочных выборов без отставки премьер-министра необходимо, чтобы в действующую Конституцию были внесены изменения. В правительстве уже начались работы в направлении конституционных изменений, на каком они этапе, пока не сообщается.
|В Ереване состоялся учредительный съезд партии "Сасна црер": Партией будет управлять Секретариат из 7 человек
|АНК: Роспуск парламента Армении путем конституционных изменений требует больше времени
|Дилижанский тоннель закрыт для проезда транспортных средств из-за пожара
|Армения подтвердила приверженность борьбе с терроризмом
|Армения и Кувейт договорились активизировать политический диалог
|Армения и Косово обсудили пути активизации сотрудничества на многосторонних площадках
|Армения и Монголия либерализовали визовый режим для граждан двух стран, имеющих дипломатические и служебные паспорта
|Глава МИД РА рассказал помощнику госсекретаря США о внутриполитических процессах в Армении
|Администрация президента Азербайджана распространила заявление о встрече Алиев-Пашинян
|В Ереване под угрозой уничтожения находится один из последних памятников архитектуры - здание по адресу Арами 23
|Пашинян с сегодняшнего дня займется вопросом внеочередных парламентских выборов
|Пашинян: Я был потрясен тем, какие "жаркие" дебаты проходят за закрытыми дверьми саммитов ЕАЭС и СНГ
|Пашинян заявил о завершении так называемого пост-революционного, переходного периода в армяно-российских отношениях
|Пашинян раскрыл детали короткой беседы с Ильхамом Алиевым в Душанбе
|Премьер Армении рассказал о встречах в Нью-Йорке
|Армения и Грузия подчеркивают необходимость углубления сотрудничества в сфере охраны природы
|Главы МИД Армении и Алжира обсудили перспективы углубления сотрудничества
|Кипр и Арцах обсуждают перспективны налаживания двусторонних отношений
|В столичных центрах продаж VivaCell MTS стартовала продажа смартфонов iPhone нового поколения
|Ардшинбанк модернизировал региональный филиал "Веди"
|Банк ВТБ (Армения) объявляет о перезапуске кредитования МСБ
|Член Европарламента от Кипра Элени Теохарус пополнила "Черный список" МИД Азербайджана
|В Большом конференц-зале Администрации Президента РФ состоялся мемориальный вечер "Пока я помню, я живу"
|Эдуард Шармазанов: На заседании исполнительного органа РПА отдельной повесткой не обсуждался вопрос досрочных парламентских выборов
|Премьер-министр РА: Необходимо предпринять соответствующие шаги по раскрытию потенциала СНГ
|Главы МИД Армении и Греции обсудили наиболее актуальные вопросы региональной и международной повестки дня
|Глава МИД: Попытки перевести обсуждения карабахского конфликта на другие площадки подрывают усилия международного сообщества по установлению мира
|При поддержке Beeline запущен информационный портал для стартапов Starthub.am
|Лакот: Армения на неделю станет столицей Франкофонии
|Лакот: Франция заинтересована в увеличении инвестиций в армянскую экономику
|Песков: Путин не обсуждал с Пашиняном перспективы своего визита в Армению
|Путин и Пашинян коротко пообщались на полях саммита СНГ
|Лакот: Макрон 11-12 октября в Ереване примет участие в заседании 17-ого саммита МОФ
|Армения и Уругвай обсудили вопросы двусторонней повестки
|Состоялось заседание Халк Маслахаты Туркменистана
|Мнацаканян на полях Генассамблеи ООН встретился с генсеком СЕ
|Подразделения ВС Армении примут участие в учениях в Казахстане
|Омбудсмен Армении требует от Генпрокуратуры обосновать законность решения о прекращении дела по событиям в ереванском Сари Таге
|Эмомали Рахмон особо поприветствовал премьер-министра Армении, который впервые принимает участие в СГГ СНГ
|Мнацаканян обсудил ситуацию в Армении с главой Международной кризисной группы
|Вопросы армяно-эстонского сотрудничества обсудили в Нью-Йорке Зограб Мнацаканян и Свен Миксер
|Вопросы армяно-французского сотрудничества обсудили на полях Генассамблеи ООН Зограб Мнацаканян и Жан Батист Лемуан
|Министр ИД РА встретился с представителями Американского еврейского комитета
|Панкин: Россия надеется, что смена генсека ОДКБ не отразится на деятельности организации
|Минские посредники подчеркивают: Всеобъемлющее решение карабахского конфликта потребует компромиссов со всех сторон
|Вице-премьер: Защита прав детей, улучшение условий их жизни находится в центре внимания правительства Армении
|В Душанбе стартует саммит глав государств СНГ
|Премьер-министр Армении в Душанбе провел встречу с главой Таджикистана
|Генеральный директор Beeline прочел лекцию в Академии юстиции Армении
|В Ереване стартовало заседание исполнительного органа РПА под председательством Сержа Саргсяна
|Никол Пашинян и Эмомали Рахмон обсудили вопросы наращивания сотрудничества между Арменией и Таджикистаном
|На 102-й российской военной базе отметили 18-летие формирования объеденной группировки ВС РА и РФ
|СК: В связи с инцидентом, произошедшим в офисе партии "Процветающая Армения", предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти и самоуправстве
|Республиканская партия ответила Пашиняну: Парламент не виноват в том, что у правительства до сих пор нет программы по экономическому развитию страны
|В первом полугодии 2018 года Военная прокуратура Армении выявила 168 преступлений, ущерб в результате которых составил 264 млн драмов
|Делегация польского округа Воломин гостит в Арцахе
|СПИСА отныне не сможет арестовывать все счета должников
|Высший судебный совет Армении отныне будет выбирать кандидатов в судьи путем открытого голосования
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