Суббота, 29 Сентября 2018 17:00

АрмИнфо.Дилижанский тоннель закрыт для проезда транспортных средств из-за пожара.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Министерства транспорта, связи и информационных технологий, в Дилижанском тоннеле горит грузовик с грузинскими госномерами. В ведомстве рекомендовали водителям ездить объездной дорогой через село по Семеновка.

Меж тем, как сообщает МЧС РА, сигнал о пожаре поступил в 11:17 часов по местному времени. "На место выехало три пожарно-спасательные бригады МЧС. Пожар был локализован в 13:26 часов, полностью потушен в 14:00. На месте осуществляются работы. Тоннель закрыт для проезда",

- говорится в сообщении МЧС РА.