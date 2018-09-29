Суббота, 29 Сентября 2018 14:56

АрмИнфо.Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, в Нью-Йорке "на полях" заседания 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обсудил с коллегой из Кувейта шейхом Сабах аль-Халидом пути развития армяно- кувейтских отношений.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, собеседники отметили важность периодического проведения межмидовских консультаций между

Арменией и Кувейтом, детально обсудили широкий спектр вопросов как двустороннего сотрудничества, так и многостороннего, подчеркнули важность активизации политического диалога, а также расширения сотрудничества в таких областях как туризм, культура, наука и образование, инновации, в том числе и посредством активной деятельности межправительственной комиссии.

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. Мнацаканян рассказал о подходах и позиции Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.