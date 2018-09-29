Суббота, 29 Сентября 2018 14:52

АрмИнфо.Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, в Нью-Йорке "на полях" заседания 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, провел встречу с коллегой из Косово Бехджетом Пацолли.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, Мнацаканян подчеркнул, что несмотря на то, что Армения не признала независимость Косово, подобные встречи предоставляют хорошую возможность для ознакомления с подходами друг друга, и обмена мнениями по ряду вопросов вызывающих взаимный интерес.

В свою очередь Пацолли рассказал о последних процесса в диалоги с Сербией.

Собеседники обсудили пути активизации сотрудничества на многосторонних площадках.