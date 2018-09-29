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 Суббота, 29 Сентября 2018 14:51
Марианна Мкртчян

Армении и Монголии либерализовали визовый режим для граждан двух стран, имеющих дипломатические и служебные паспорта

Армении и Монголии либерализовали визовый режим для граждан двух стран, имеющих дипломатические и служебные паспорта

АрмИнфо. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, в Нью-Йорке "на полях" заседания 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обсудил с коллегой из Монголии Дамдином Цогтбатаром пути развития торгово- экономических отношений.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки, обменялись мнениями о перспективах взаимодействия в сфере инноваций и информационных технологий.

В завершении встречи главы МИД Армении и Монголии подписали соглашение о либерализации визового режима для граждан двух стран, имеющих дипломатические и служебные паспорта. Стороны выразили убеждение, что соглашение прокладывает путь для упрощения визового режима между странами, что в свою очередь позволит стимулировать контакты между людьми. 

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