Суббота, 29 Сентября 2018 14:50

АрмИнфо. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, в Нью-Йорке "на полях" заседания 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, Мнацаканян рассказал о внутриполитических процессах в Армении, приоритетах правительства, в частности, в сферах борьбы с коррупцией и защиты прав человека.

Стороны выразили готовность активизировать политический диалог. Собеседники также обменялись мнениями о торгово-экономическом сотрудничестве и повестке развития Армении, особенно, по части углубления взаимовыгодного сотрудничества в научно- образовательной и инновационной сферах, считающихся двигателями развития. В этой связи была подчеркнута важность работы армяно-американской межправительственной комиссии.

Собеседники обсудили актуальные региональные и международные вопросы, в частности защиту этнических и региональных меньшинств

Ближнего Востока, а также международную борьбу с терроризмом, коснулись усилий по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, в рамках Минской группы ОБСЕ.