Суббота, 29 Сентября 2018 13:42

АрмИнфо.В Ереване под угрозой уничтожения находится один из последних памятников архитектуры - здание по адресу Арами 23.

Здание, построенное в 90-ых годах 18-ого столетия, находится в реестре охраняемых памятников Министерства культуры Армении, однако этот статус, как и в случае других архитектурных памятников, не спасает его от угрозы уничтожения.

Примечательно, что в этом здании проводит занятия имеющий мировую известность детский хор "Маленькие певцы Армении". Однако по причине того, что здание в настоящее время находится практически на грани обрушения, о чем свидетельствует экспертиза Министерства чрезвычайных ситуаций, маленькие певцы долгое время не могут проводить репетиции, и это с учетом того, что в ближайшее время им предстоит представлять Армению во многих авторитетных международных конкурсах.

Как рассказали корреспонденту АрмИнфо родители учащихся и сотрудники школы, все началось со строительства непосредственно рядом с архитектурным памятником очередного элитного здания. Подрядчики, осуществляющие строительные работы, по словам преподавателей, нарушили все мыслимые и немыслимые строительные нормы, в результате чего фундамент старинного здания стал оседать, а на стенах образовались глубокие трещины.

С целью спасти здание и акцентировать внимание полномочных структур на проблеме родители маленьких певцов и учителя организовывают вот уже вторую акцию протеста. "На этот раз мы пригласили также известных деятелей культуры, в надежде на то, что хоть их участие поможет привлечь внимание полномочных структур на нашу проблему. До этого мы обращались и в Минкульт, и в мэрию Еревана, и в МЧС, все они в один голос выражали готовность разрешить ситуацию, но на фоне голословных обещаний мы видим, что здание, являющееся одними из последних архитектурных памятников Еревана, рушиться",- заявила в беседе с корреспондентом АрмИнфо одна из родительниц Маня Оагннесян.

Корреспонденту АрмИнфо не удалось дозвониться до представителей полномочных структур для получения комментария на сей счет.