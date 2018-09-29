Суббота, 29 Сентября 2018 13:29

АрмИнфо.Кульминацией визита делегации Евразийского национального университета им.Л.Гумилева во главе с ректором Ерланом Сыдыковым стало проведение 28 сентября т.г. по инициативе казахстанского Посольства литературно-музыкального вечера «Абаевские чтения в Ереване», на который собрался творческий и литературный бомонд столицы Армении. Мероприятие прошло в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» о продвижении узнаваемости казахской культуры за рубежом.

Поэты, писатели, литературоведы, деятели культуры, и студенты познакомились с творчеством великого казахского мыслителя и поэта, обменялись мнениями об истоках культурных традиций народов, населявших малую и Центральную Азию.

Мероприятие вызвало живой интерес среди армянской творческой интеллигенции. «Очень отрадно, что в век глобализации молодежь Казахстана и Армении проявляет интерес к творчеству Абая», - отметил ректор ЕНУ Е.Сыдыков, продолжая тему «Абаевских чтений» в ходе встречи с казахстанскими студентами, обучающимися в Ереванском государственном университете. Он также отметил, что великий сын казахского народа в своих произведениях делал упор на образованную молодежь, поскольку достичь поставленных целей можно лишь с образованным будущим поколением.

Касаясь двусторонних взаимоотношений между Казахстаном и Арменией в культурно-гуманитарной и научно-образовательной сферах, ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков в своем выступлении отметил важность двусторонних научных контактов, подчеркнул их направленность на реализацию договоренностей, которые были определены сегодня, 28 сентября, между Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Душанбе.

Кроме того, ректор кратко изложил основные положения Послания Нурсултана Назарбаева народу Казахстана и выдвинутые им в начале марта текущего года 5 социальных инициатив, где в большинстве своем данные инициативы напрямую связаны с молодежью. Затронул и некоторые положения программы «Рухани жаңғыру». На память об этих днях он преподнес в дар Центру казахского языка, культуры и истории при кафедре тюркологии Ереванского государственного университета набор редких книг на государственном языке.