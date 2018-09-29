Суббота, 29 Сентября 2018 13:26

АрмИнфо.Премьер-Министр Армении Никол Пашинян заявил, что с 29 сентября займется вопросом внеочередных парламентских выборов.

“Мы должны обсудить этот вопрос с парламентскими силами, я надеюсь, что нам удастся достичь договоренности. В основе этих обсуждений я буду ставить отсутствие предусловий для какого-либо метода. Это связано с тем, что на выборах в Ереванский Совет старейшин политический вопрос был поставлен достаточно конкретно, стоял вопрос о “за” и “против” проведения досрочных парламентских выборов. В результате блок “Мой шаг” собрал беспрецедентное количество голосов в 81%”, - сказал Пашинян во время прямого эфира в Facebook.

При этом он выразил убеждение, что эти показатели свидетельствуют о том, что граждане четко ставят вопрос о необходимости проведения внеочередных парламентских выборов. “Если будут высказаны доводы о том, что требования людей не столь четкие, то и мы найдем доказательства обратного, а именно, что потребность проведения внеочередных выборов выше, чем наши некоторые коллеги представляют”, - сказал Пашинян, добавив, что проведение внеочередных выборов неизбежно и должно быть проведено как можно скорее.

По его словам, и все международное сообщество, и потенциальные инвесторы и бизнес-среда - для всех это важно.

По словам премьера, теперь, когда страсти в поствыборном периоде несколько утихли, в такой спокойной атмосфере с парламентскими силами необходимо провести обсуждения и найти решения. “Если будут высказаны сомнения в отношении взглядов людей, я думаю, мы также обдумаем, как можно в более широких масштабах узнать общественное мнение. Но я надеюсь, что дело до этого не дойдет, и имеющихся фактов достаточно для того, чтобы убедиться, в том, что в кратчайшие сроки, конечно не в спешном порядке, но мы сможем организовать выборы, после которых послереволюционный период будет успешно пройден и вопросы развития страны станут главным пунктом повестки дня”, - резюмировал Пашинян.