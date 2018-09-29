Суббота, 29 Сентября 2018 13:18

АрмИнфо.Премьер Армении Никол Пашинян рассказал о позиции Еревана в контексте сотрудничества с Евразийским экономическим союзом и СНГ.

Так, в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook Пашинян заметил, что впервые участвовал в заседании глав государств членов СНГ, которое прошло 27-28 сентября в Душанбе, а в мае в Сочи в заседании глав стран ЕАЭС. При этом он добавил, что хочет поделиться впечатлениями от этого саммита с небольшой оглядкой назад. "Когда, я первый раз оказался в атмосфере встречи глав государств ЕАЭС, то честно, для меня открылась шоковая картина. Я увидел, какие страстные дебаты проходят за закрытыми дверьми, что меня просто потрясло. Хочу сказать, что и формат СНГ, и ЕАЭС достаточно интересны с той точки зрения, что это те места, где действительно можно озвучивать вопросы, поднимать их и вести дебаты. Есть широкое поле для обсуждений, на основе которых можно достичь решения тех или иных проблем", - сказал Пашинян, добавив, что одному из коллег предложил некоторые части обсуждений за закрытыми дверьми сделать открытыми для широкой общественности, чтобы развеять сложившийся стереотип об обсуждениях, присущих "политбюро" на этих площадках.

Премьер Армении не захотел давать оценок, но заметил, что на самом деле на обеих площадках протекают "жаркие" дебаты, и не так, что все со всеми и во всем согласны, и есть возможность для полной защиты национальных интересов в рамках этих форматов. При этом он заверил армянскую общественность в том, что у Армении и в СНГ, и в ЕАЭС есть все возможности для защиты национального суверенитета и государственных интересов