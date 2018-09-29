Суббота, 29 Сентября 2018 12:53

АрмИнфо. Широкий спектр вопросов армяно-российской повестки обсудили премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин, в ходе короткой беседы на полях заседания глав государств СНГ в Душанбе.

Так, в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook Пашинян, рассказал, что в беседе с Путиным также были затронуты вопросы, которые обсуждались во время предыдущих встреч. Премьер Армении напомнил, что после предыдущей встречи с Путиным он заявил, что можно с уверенностью констатировать, что армяно-российские отношения находятся на действительно новом высоком уровне, на котором никогда еще не были. “По итогам этой встречи с Путиным - позволю себе деть такую формулировку и оценку - по сути можно считать завершенным так называемый пост-революционный, переходный период в армяно-российских отношениях. Я могу сказать, что у нас с Путиным существует полное взаимопонимание, хотя это и не означает, что мы согласны друг с другом по всем вопросам. Абсолютно нет. Это всего лишь означает, что - как я уже и говорил на встречах в Москве - в наших отношениях нет нерешаемых проблем. Сформирована прекрасная рабочая атмосфера, где мы можем любой вопрос спокойно обсудить и прийти к договоренностям в атмосфере взаимного уважения, невмешательства в дела друг друга и уважения к суверенитету. Те вопросы, по которым мы сейчас не сможем договориться, в той же атмосфере будут обсуждаться в будущем”, - отметил премьер Армении.

Пашинян также заметил, что особую реакцию получают его заявления, сделанные в накануне встреч, особенно с президентом России, когда он говорил о суверенитете Армении, о ее независимости. “Звучат разные комментарии по этому поводу. И это рассматривается как нечто сверхестественное, мол лидер Армении на встрече с российским президентом отмечает, что отношения должны быть основаны на взаимном уважении суверенитета друг друга и независимости. Но в этом нет ничего сверхъестественного, и с первой нашей встречи именно на этой основе складывались наши отношения. Скажу больше, первым эту тему поднял именно российский лидер в Сочи на “полях” саммита ЕАЭС”, подчеркнув, что полностью уважает суверенитет Армении, и отметив важность этого принципа в строительстве двусторонних отношений”, - сказал премьер Армении.

Пашинян подчеркнул, что время продемонстрировало правдивость заверения Путина о том, что Москва с уважением относится к Армении и ее суверенитету. При этом глава правительства подчеркнул, что считает важным достижением в двусторонних отношениях приверженность этому принципу, который обеспечит естественное развитие армяно-российского сотрудничества.