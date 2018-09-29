Суббота, 29 Сентября 2018 12:12

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскрыл детали короткой беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе и рассказал о достигнутых договоренностях.

"Провел интересный контакт с президентом Азербайджана. По сути, этот контакт тоже был неформальным, и это был наш первый такой контакт, первые подобные обсуждения", - сказал в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook Пашинян, подводя итоги визита в Душанбе, куда направился для участия в заседании глав государств СНГ.

Он напомнил, что в июне текущего года в Москве президент России Владимир Путин познакомил его с Алиевым, однако, после этого никаких контактов или бесед не было. "На этот раз получился некий предметный разговор, по итогам которого мы зафиксировали несколько важных пунктов. Первым из них является то, что мы договорились поручить своим министрам обороны предпринять конкретные шаги по снижению напряженности на передовой, то есть речь идет о шагах по исключению инцидентов на границе. Полагаю, что это важная договоренность", - сказал премьер Армении. При этом он подчеркнул, что проинформировал об этой договоренности и президента Арцаха Бако Саакяна, и для него эта договоренность также была приемлема.

"По сути, можем сказать, что есть договоренность об осуществлении мероприятий по предупреждению нарушений режима прекращения огня на армяно-азербайджанской госгранице и линии соприкосновения войск, и соответствующие указания я из Душанбе дал армянским ВС еще вечером 27 сентября, и рад констатировать, что последняя ночь была самой спокойной, по крайней мере, со времени моего нахождения на посту ", - сказал Пашинян, добавив, что достиг с азербайджанским коллегой договоренности прекратить так называемую "охоту на людей", которая была до этого, и которая приводила к жертвам с обеих сторон.

Вместе с тем, премьер Армении подчеркнул, что следующим пунктом договоренности с президентом Азербайджана стало выражение приверженности формату переговорного процесса по урегулированию конфликта, и было зафиксировано, что конфликт должен быть решен мирным путем.

"И третий самый важный пункт, я считаю, то, что мы договорились создать некую систему оперативной связи. Но каким будет коммуникация пока сложно сказать, так как пока нет конкретных договоренностей. Но соответствующим ведомствам уже поручено поработать над созданием некой оперативной системы связи между сторонами, так как мы постоянно с проблемой того, кто первый нарушил режим перемирия. Если мы действительно хотим соблюдать полный режим прекращения огня, а не что-то неполноценное, то мы должны обладать такой оперативной системой связи для обеспечения коммуникаций", - сказал он.

Пашинян отметил, что общался с Алиевым 27 вечером и 28 днем, и основное содержание бесед касалось того, как сделать так, чтобы напряженность на передовой спала и обеспечивался бы режим прекращения огня, так как если речь идет об урегулировании конфликта, то должна быть достигнута и соответствующая атмосфера. По словам главы армянского правительства не очень-то логично говорить об урегулировании конфликта на фоне перестрелок, и нужно осуществлять шаги, чтобы в нормальной атмосфере начать разговор о повестке и содержании урегулирования конфликта. В заключение он выразил надежду, что договоренности, достигнутые с азербайджанским лидером, будут соблюдаться, заверив, что армянская сторона сделает все, чтобы они были эффективными.