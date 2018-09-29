Суббота, 29 Сентября 2018 11:45

АрмИнфо. Премьер-министра Армении Никол Пашинян в рамках визита в Нью-Йорк обсудили с американскими высокопоставленными лицами перспективы и возможные направления развития армяно-американских отношений. Об этом в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook заявил сам премьер-министр Армении Никол Пашинян, подводя итоги визита в Нью-Йорк.

"В рамках визита в Нью-Йорк я провел короткие контакты с президентом США Дональдом Трампом, с вице-президентом Майком Пенсем, с Госсекретарем Майком Помпео. Это были короткие неформальные встречи, основной темой которых было перспективы и возможные направления развития армяно-американских отношений", - отметил он.

При этом премьер добавил, что провел короткую встречу также с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, коллегой из Грузии Мамукой Бактатдзе. В этом контексте он напомнил, что Бахтадзе не так давно был в Ереване, и в рамках его визита были достигнуты конкретные договоренности. Пашинян подчеркнул, что с грузинским коллегой сложилось эффективное сотрудничество, и благодаря конкретным договоренностям стало возможно нахождение промежуточного решения вопроса касательно запрещение транзитного провоза через территорию Грузии пшеницы на грузовых автомобилях. По словам главы правительства, этот вопрос имел крайне важное важное значение для Армении.

"Состоялся широкий спектр встреч, о которых были распространенны официальные заявления", - резюмировал армянский премьер