Пятница, 28 Сентября 2018 20:48

АрмИнфо.Сегодня состоялся рабочий визит ректора одного из ведущих казахстанских ВУЗов - Евразийского Национального университета им.Л.Гумилева - Е.Сыдыкова в Ереванский государственный университет (ЕрГУ). В ходе встречи делегации из Казахстана с руководством Ереванского государственного университета (ЕрГУ) стороны обозначили конкретные задачи двухстороннего сотрудничества.

В беседе с корреспондентом АрмИнфо Посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев обозначил те задачи, которые стоят на повестке дня сотрудничества. "Наша задача продолжить обмен студентами, как правило, казахстанские студенты, магистранты приезжают на обучение в Ереванский государственный университет. Во-вторых, следует наладить обмен преподавателями, академическими работниками, научными сотрудниками на уровне кандидатов и докторов наук, с тем, чтобы проводить совместные исследовательские проекты. Пока мы начнем с области армяно-кыпчакских рукописей, их исследования на базе Института древних рукописей "Матенадаран", будем стараться завоевывать совместные гранты для реализации совместных программ", - подчеркнул посол.

Уразаев также отметил, что отдельной темой стал вопрос о направлении из Армении в Евразийский Национальный университет специалистов для подготовки по дисциплинам казахский язык и история края. И, в свою очередь, направления казахских специалистов в Армению для осуществления преподавательской деятельности на долгосрочной основе. "Я думаю, что в течении октября два ведущих ВУЗ-а должны обменяться конкретными предложениями. И мы начнем строить финансовые планы на 2019-2020 годы для реализации данных проектов", - заключил посол.

Отметим также, что сегодня в кабинете казахского языка и культуры ЕГУ прошла встреча Ерлана Сыдыкова с обучающимися здесь казахстанскими студентами. В ходе встречи, Сыдыков проинформировал о состояшейся сегодня встрече между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. "Главы двух государств обсудили широкий круг вопросов по расширению взаимоотношений между двумя странами, что мы и реализуем", - отметил Сыдыков. В ходе встречи, также была организована передача казахстанской книжной продукци в дар университету.

Отметим, что сегодня также состоится встреча делегации из Казахстана с министром образования и науки Армении Араиком Арутюняном.

Напомним, что сегодня также был подписан меморандум о сотрудничестве между Национальным центром рукописей и редких книг Министерства культуры Казахстана и армянским Институтом древних рукописей "Матенадаран". А вечером в столичном <Гранд Отель Ереван> состоялся литературно-музыкальный вечер <Абаевские чтения в Ереване> с участием казахстанских деятелей искусства, культуры и образования и армянской культурной общественности.