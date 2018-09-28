Пятница, 28 Сентября 2018 20:30

АрмИнфо.Заместитель министра образования и науки РА Ованес Ованнисян принял делегацию во главе с ректором Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, академиком Национальной академии наук Казахстана, известным ученым-историком Ерланом Садыковым, который находится в Ереване с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба министерства, в ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с развитием сотрудничества между Арменией и Казахстаном в сфере образования и науки. Стороны подчеркнули, что потенциал в сфере образования и науки эффективно не используется. В этом контексте заместитель министра образования и науки РА подчеркнул важность укрепления межвузовских связей и реализации совместных научных программ.

Касаясь результатов рабочего визита, Садыков сообщил, что сегодня был подписан меморандум о сотрудничестве с Институтом древних рукописей Матенадаран, который является первым важным шагом в расширении сотрудничества. Был также подписан меморандум о сотрудничестве с Ереванским Государственным Университетом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы формирования совета ректоров государств-членов Евразийского экономического союза, создания совместных научных лабораторий и публикации книг по переводу на национальные языки государств-членов. Был также отмечен вопрос об обмене студентами, магистрами и преподавателями.