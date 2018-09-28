Пятница, 28 Сентября 2018 17:50

АрмИнфо.Министр охраны природы РА Эрик Григорян и посол Грузии в Армении Гeoргий Саганелидзе в ходе встречи 28 сентября обсудили широкий спектр вопросов текущего состоянии двустороннего взаимодействия в сфере охраны природы и перспективы его расширения.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минохранприроды, собеседники коснулись процесса совместной деятельности в рамках региональных программ в сфере охраны природы, в частности трансграничного проекта охраняемых территорий "Джавахети" и "Арпи Лич", его экологического, а также социально-экономического значения.

Григорян рассказал о приоритетах правительства в сфере охраны природы, а также реформах инициированных Министерством.

Стороны отметили важность углубления и расширения сотрудничества между Арменией и Грузией в сфере охраны природы, выразив готовность приложить практические шаги в этом направлении.