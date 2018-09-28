Пятница, 28 Сентября 2018 17:11

АрмИнфо.Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, в Нью-Йорке "на полях" заседания 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, провел встречу с коллегой из Алжира Абделькадером Месахелем.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, собеседники обсудили ряд вопросов двусторонней повестки, подчеркнули приверженность осуществления шагов по укреплению сотрудничества в разных сферах, в этом контексте отметив важность проведения межмидовских консультаций.

Главы МИД Армении и Алжира также коснулись перспектив развития взаимодействия на международных площадках, обсудили, предстоящий в Ереване саммит Франкофонии.