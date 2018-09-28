Пятница, 28 Сентября 2018 17:04

АрмИнфо.Министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян накануне принял парламентскую делегацию из Кипра, возглавляемую депутатом Европарламента Элени Теохарус.

Как сообщает в пресс-службе МИД НКР, делегацию сопровождал глава

Европейского бюро комитета Ай Дата АРФД Каспар Карампетян.

В ходе встречи глава внешнеполитического ведомства представил

гостям опыт Арцаха в установлении международных отношений и

международного сотрудничества с субъектами различных стран. Масис Маилян подчеркнул также роль парламентской дипломатии в расширении международного сотрудничества, обеспечении вовлеченности Арцаха в международные процессы, а также повышении уровня информированности о нашей стране за рубежом. В этом контексте стороны обменялись мнениями относительно перспектив и возможностей налаживания двусторонних отношений на различных уровнях между Арцахом и Кипром.

Члены делегации выразили готовность приложить все усилия, чтобы представить реальную ситуацию об Арцахе и распространить объективную

информацию по азербайджано-карабахскому конфликту в Кипре, и в европейских структурах.