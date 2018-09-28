Пятница, 28 Сентября 2018 17:03

АрмИнфо. В центральных офисах продаж VivaCell MTS стартовала продажа смартфонов iPhone нового поколения - "iPhone Xs" и "iPhone Xs Max". Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе компании, речь идет о центрах продаж/обслуживания, расположенных на Северном Проспекте и на ул. Амиряна.

Согласно источнику, стоимость "iPhone Xs" составляет 669 900 драмов, а "iPhone Xs Max" - 739 900 драмов. Смартфоны можно купить в центрах продаж VivaCell MTS также в рассрочку.

Подробная характеристика этих смартфонов размещена на официальном сайте VivaCell-MTS по ссылке:https://www.mts.am/Individual-customers/online-shop/Mobile-phones/smartphones/apple

Отметим, что Viva Cell-MTS (ЗАО "МТС Армения") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.