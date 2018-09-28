Пятница, 28 Сентября 2018 16:46

АрмИнфо.Ардшинбанк модернизировал региональный филиал "Веди", офис которого отремонтирован, оснащен и оборудован в соответствии с современными требованиями. Как сообщает пресс- служба Банка, оснащенность филиала широкими техническими возможностями упрощает процедуру обслуживания и процесс пользования услугами банка.

Согласно сообщению, филиал находится в г. Веди по адресу ул. Араратян 61, и будет работать в будние дни с 09:15-16:45.

Ардшинбанк - второй по величине банк в Армении, имеющий одну из крупных филиальных сетей, состоящую из 64 подразделений, из коих 19 расположены в Ереване, 42 - в областях и 3 - в НКР.

Отметим, что Ардшинбанк основан в 2003 году. Мажоритарными акционерами Ардшинбанка на 1 января 2018г выступают ООО <Аринс Групп> (это переименованный ООО <Центр бизнес инвестиций>) с долей участия в капитале 67,97% и ЗАО "Промышленно-финансовая корпорация РЕГИОН" - 29,52%. Ардшинбанк является единственным частным учреждением в Армении, которому присвоены рейтинги двух международных рейтинговых агентств (Moody's и Fitch), равные страновому рейтингу Армении.