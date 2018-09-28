Пятница, 28 Сентября 2018 16:38

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения), учитывая важность развития и стимулирования сферы малого бизнеса в стране, начинает активное кредитование МСБ. Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе Банка, отныне в ВТБ (Армения) можно получить кредит на начало нового или развитие уже существующего бизнеса на наиболее выгодных условиях.

Согласно источнику, в рамках новой продуктовой линейки Банк предлагает кредиты и кредитные линии в драмах по сниженной процентной ставке - от 13% годовых. Новая продуктовая линейка включает также беззалоговые кредиты на сумму до 5 млн драмов, с минимальным сроком рассмотрения и утверждения заявки. Сроки погашения бизнес-кредитов: на пополнение оборотных средств - до 36 месяцев; на пополнение основных средств и рефинансирование - до 60 месяцев.

Кредиты и кредитные линии предоставляются индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам-резидентам РА, осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории Армении в сфере торговли, строительства, производства, предоставления услуг и т.д.

С подробной информацией об условиях кредитования в Банке ВТБ (Армения) можно ознакомиться в филиалах Банка, а также позвонив в Единую контактную службу Банка по номеру 87-87.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 июля 2018г, подготовленного ИК АрмИнфо, Банк ВТБ (Армения) по кредитованию МСБ входит в TOP-5 с объемом 68.6 млрд драмов ($142.2 млн). В общем кредитном портфеле Банка на долю кредитования МСБ приходится порядка 40%, а в суммарном объеме кредитования МСБ по рынку доля Банка ВТБ (Армения) достигает 10%.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Банк ВТБ (Армения) удерживает лидерство по охвату филиальной сети, насчитывающей 67 подразделений с присутствием как в столице (24), так и во всех областях страны (43).