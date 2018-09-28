|Армения и Грузия подчеркивают необходимость углубления сотрудничества в сфере охраны природы
|Главы МИД Армении и Алжира обсудили перспективы углубления сотрудничества
|Кипр и Арцах обсуждают перспективны налаживания двусторонних отношений
|В столичных центрах продаж VivaCell MTS стартовала продажа смартфонов iPhone нового поколения
|Ардшинбанк модернизировал региональный филиал "Веди"
|Банк ВТБ (Армения) объявляет о перезапуске кредитования МСБ
|Член Европарламента от Кипра Элени Теохарус пополнила "Черный список" МИД Азербайджана
|Нурсултан Назарбаев: Казахстан открыт для армянского бизнеса и армянских товаров
|В Большом конференц-зале Администрации Президента РФ состоялся мемориальный вечер "Пока я помню, я живу"
|Эдуард Шармазанов: На заседании исполнительного органа РПА отдельной повесткой не обсуждался вопрос досрочных парламентских выборов
|Премьер-министр РА: Необходимо предпринять соответствующие шаги по раскрытию потенциала СНГ
|Главы МИД Армении и Греции обсудили наиболее актуальные вопросы региональной и международной повестки дня
|Зограб Мнацаканян с Кайратом Абдрахмановым наметили совместные шаги по большему углублению двустороннего взаимовыгодного сотрудничества
|Глава МИД: Попытки перевести обсуждения карабахского конфликта на другие площадки подрывают усилия международного сообщества по установлению мира
|При поддержке Beeline запущен информационный портал для стартапов Starthub.am
|Лакот: Армения на неделю станет столицей Франкофонии
|Лакот: Франция заинтересована в увеличении инвестиций в армянскую экономику
|Песков: Путин не обсуждал с Пашиняном перспективы своего визита в Армению
|Путин и Пашинян коротко пообщались на полях саммита СНГ
|Лакот: Макрон 11-12 октября в Ереване примет участие в заседании 17-ого саммита МОФ
|Армения и Уругвай обсудили вопросы двусторонней повестки
|Состоялось заседание Халк Маслахаты Туркменистана
|Мнацаканян на полях Генассамблеи ООН встретился с генсеком СЕ
|Подразделения ВС Армении примут участие в учениях в Казахстане
|Омбудсмен Армении требует от Генпрокуратуры обосновать законность решения о прекращении дела по событиям в ереванском Сари Таге
|Эмомали Рахмон особо поприветствовал премьер-министра Армении, который впервые принимает участие в СГГ СНГ
|Мнацаканян обсудил ситуацию в Армении с главой Международной кризисной группы
|Вопросы армяно-эстонского сотрудничества обсудили в Нью-Йорке Зограб Мнацаканян и Свен Миксер
|Вопросы армяно-французского сотрудничества обсудили на полях Генассамблеи ООН Зограб Мнацаканян и Жан Батист Лемуан
|Министр ИД РА встретился с представителями Американского еврейского комитета
|Панкин: Россия надеется, что смена генсека ОДКБ не отразится на деятельности организации
|Минские посредники подчеркивают: Всеобъемлющее решение карабахского конфликта потребует компромиссов со всех сторон
|Вице-премьер: Защита прав детей, улучшение условий их жизни находится в центре внимания правительства Армении
|В Душанбе стартует саммит глав государств СНГ
|Премьер-министр Армении в Душанбе провел встречу с главой Таджикистана
|Генеральный директор Beeline прочел лекцию в Академии юстиции Армении
|В Ереване стартовало заседание исполнительного органа РПА под председательством Сержа Саргсяна
|Никол Пашинян и Эмомали Рахмон обсудили вопросы наращивания сотрудничества между Арменией и Таджикистаном
|На 102-й российской военной базе отметили 18-летие формирования объеденной группировки ВС РА и РФ
|СК: В связи с инцидентом, произошедшим в офисе партии "Процветающая Армения", предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти и самоуправстве
|Республиканская партия ответила Пашиняну: Парламент не виноват в том, что у правительства до сих пор нет программы по экономическому развитию страны
|В первом полугодии 2018 года Военная прокуратура Армении выявила 168 преступлений, ущерб в результате которых составил 264 млн драмов
|Делегация польского округа Воломин гостит в Арцахе
|СПИСА отныне не сможет арестовывать все счета должников
|Высший судебный совет Армении отныне будет выбирать кандидатов в судьи путем открытого голосования
|При взаимном согласии супруги в Армении получат возможность развестись без обращения в суд
|Банк ВТБ (Армения) открыл новый премиальный офис "Привилегия"
|Следующие антитеррористические учения СНГ пройдут в Армении
|СНБ Армении приняло решение о прекращение уголовного преследования в отношении незаконно пересекшего границу гражданина Турции
|Допрошены главы СНБ и ССС Армении
|Артак Зейналян: После бархатной революции одной из главных задач нового правительства являются реформы судебной системы
|СНБ Армении в ближайшее время обнародует сведения об имуществе Роберта Кочаряна и его семьи
|Глава МИД Азербайджана рассказал о встрече с армянским коллегой
|Лавров и Мнацаканян в Нью-Йорке обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки
|Армен Саркисян и Никол Пашинян поздравили Гурбангулы Бердымухамедова по случаю Дня Независимости Туркменистана
|Глава МИД Армении обсудил с коллегами из Румынии, Индии, Мадагаскара и Вануату пути стимулирования двустороннего сотрудничества
|Сын Шанта Арутюняна начинает подготовку к мирным акциям неповиновения
|Главы МИД ОДКБ обменялись мнениями о процессе смены Генсека Организации
|Ереван подтвердил намерение оказать гуманитарную помощь Дамаску
|В Арцахе погиб военнослужащий Армии обороны Агаси Мкртчян
АрмИнфо. Член Европарламента от Кипра Элени Теохарус пополнила "Черный список" МИД Азербайджана.
Более того, как стало известно, в Генеральной прокуратуре Азербайджана было возбуждено уголовное дело в отношении Теохарус. "Член Европейского парламента от Республики Кипр Элени Теохарус внесена в список лиц, которым запрещен въезд на территорию нашей страны, и в отношении нее Генеральной прокуратурой Азербайджана возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса", - заявили в МИД Азербайджана.
Отметим, что парламентская делегация из Кипра, возглавляемая депутатом Европарламента Элени Теохарус (Кипр), накануне находилась в Арцахе. Кипрская делегация провела встречу с высшим руководством страны.
|Армения и Грузия подчеркивают необходимость углубления сотрудничества в сфере охраны природы
|Главы МИД Армении и Алжира обсудили перспективы углубления сотрудничества
|Кипр и Арцах обсуждают перспективны налаживания двусторонних отношений
|В столичных центрах продаж VivaCell MTS стартовала продажа смартфонов iPhone нового поколения
|Ардшинбанк модернизировал региональный филиал "Веди"
|Банк ВТБ (Армения) объявляет о перезапуске кредитования МСБ
|Член Европарламента от Кипра Элени Теохарус пополнила "Черный список" МИД Азербайджана
|Нурсултан Назарбаев: Казахстан открыт для армянского бизнеса и армянских товаров
|В Большом конференц-зале Администрации Президента РФ состоялся мемориальный вечер "Пока я помню, я живу"
|Эдуард Шармазанов: На заседании исполнительного органа РПА отдельной повесткой не обсуждался вопрос досрочных парламентских выборов
|Премьер-министр РА: Необходимо предпринять соответствующие шаги по раскрытию потенциала СНГ
|Главы МИД Армении и Греции обсудили наиболее актуальные вопросы региональной и международной повестки дня
|Зограб Мнацаканян с Кайратом Абдрахмановым наметили совместные шаги по большему углублению двустороннего взаимовыгодного сотрудничества
|Глава МИД: Попытки перевести обсуждения карабахского конфликта на другие площадки подрывают усилия международного сообщества по установлению мира
|При поддержке Beeline запущен информационный портал для стартапов Starthub.am
|Лакот: Армения на неделю станет столицей Франкофонии
|Лакот: Франция заинтересована в увеличении инвестиций в армянскую экономику
|Песков: Путин не обсуждал с Пашиняном перспективы своего визита в Армению
|Путин и Пашинян коротко пообщались на полях саммита СНГ
|Лакот: Макрон 11-12 октября в Ереване примет участие в заседании 17-ого саммита МОФ
|Армения и Уругвай обсудили вопросы двусторонней повестки
|Состоялось заседание Халк Маслахаты Туркменистана
|Мнацаканян на полях Генассамблеи ООН встретился с генсеком СЕ
|Подразделения ВС Армении примут участие в учениях в Казахстане
|Омбудсмен Армении требует от Генпрокуратуры обосновать законность решения о прекращении дела по событиям в ереванском Сари Таге
|Эмомали Рахмон особо поприветствовал премьер-министра Армении, который впервые принимает участие в СГГ СНГ
|Мнацаканян обсудил ситуацию в Армении с главой Международной кризисной группы
|Вопросы армяно-эстонского сотрудничества обсудили в Нью-Йорке Зограб Мнацаканян и Свен Миксер
|Вопросы армяно-французского сотрудничества обсудили на полях Генассамблеи ООН Зограб Мнацаканян и Жан Батист Лемуан
|Министр ИД РА встретился с представителями Американского еврейского комитета
|Панкин: Россия надеется, что смена генсека ОДКБ не отразится на деятельности организации
|Минские посредники подчеркивают: Всеобъемлющее решение карабахского конфликта потребует компромиссов со всех сторон
|Вице-премьер: Защита прав детей, улучшение условий их жизни находится в центре внимания правительства Армении
|В Душанбе стартует саммит глав государств СНГ
|Премьер-министр Армении в Душанбе провел встречу с главой Таджикистана
|Генеральный директор Beeline прочел лекцию в Академии юстиции Армении
|В Ереване стартовало заседание исполнительного органа РПА под председательством Сержа Саргсяна
|Никол Пашинян и Эмомали Рахмон обсудили вопросы наращивания сотрудничества между Арменией и Таджикистаном
|На 102-й российской военной базе отметили 18-летие формирования объеденной группировки ВС РА и РФ
|СК: В связи с инцидентом, произошедшим в офисе партии "Процветающая Армения", предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти и самоуправстве
|Республиканская партия ответила Пашиняну: Парламент не виноват в том, что у правительства до сих пор нет программы по экономическому развитию страны
|В первом полугодии 2018 года Военная прокуратура Армении выявила 168 преступлений, ущерб в результате которых составил 264 млн драмов
|Делегация польского округа Воломин гостит в Арцахе
|СПИСА отныне не сможет арестовывать все счета должников
|Высший судебный совет Армении отныне будет выбирать кандидатов в судьи путем открытого голосования
|При взаимном согласии супруги в Армении получат возможность развестись без обращения в суд
|Банк ВТБ (Армения) открыл новый премиальный офис "Привилегия"
|Следующие антитеррористические учения СНГ пройдут в Армении
|СНБ Армении приняло решение о прекращение уголовного преследования в отношении незаконно пересекшего границу гражданина Турции
|Допрошены главы СНБ и ССС Армении
|Артак Зейналян: После бархатной революции одной из главных задач нового правительства являются реформы судебной системы
|СНБ Армении в ближайшее время обнародует сведения об имуществе Роберта Кочаряна и его семьи
|Глава МИД Азербайджана рассказал о встрече с армянским коллегой
|Лавров и Мнацаканян в Нью-Йорке обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки
|Армен Саркисян и Никол Пашинян поздравили Гурбангулы Бердымухамедова по случаю Дня Независимости Туркменистана
|Глава МИД Армении обсудил с коллегами из Румынии, Индии, Мадагаскара и Вануату пути стимулирования двустороннего сотрудничества
|Сын Шанта Арутюняна начинает подготовку к мирным акциям неповиновения
|Главы МИД ОДКБ обменялись мнениями о процессе смены Генсека Организации
|Ереван подтвердил намерение оказать гуманитарную помощь Дамаску
|В Арцахе погиб военнослужащий Армии обороны Агаси Мкртчян
|Авигдор Эскин: Обусловленный жесткими санкциям США в ноябре, коллапс в Иране неизбежен
|Зардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологические
|Александр Искандарян: Итоги выборов в Ереване будут спроецированы на внеочередные парламентские выборы в Армении
|Ованес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки Кочаряна
|Зорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детей
|Ваагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровне
|Для достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в Азербайджане
|Карапет Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”
|Александр Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативность
|Арсен Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношений
|Ашот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогично
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)
|Мане Тандилян: Существующее доверие к правительству – важнейшая основа доверия граждан Армении в отношении собственного будущего
|Эдмон Марукян: Появление “священных коров” в “деле 1 марта” лишит смысла «Бархатную революцию» в Армении
|Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
|У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне
|Ахмет Ярлыкапов: Интерес террористов в отношении Армении есть и может быть достаточно высок
|Рубен Мелконян: Успешное маневрирование между Россией и США - залог дальнейшего продвижения Турции в Сирии и Ираке
|Андрей Арешев: Доверительный характер отношений Армении и России предполагает откровенное обсуждение имеющихся проблем и регулярную сверку часов
|Эдуард Абрамян: Прогнозируемое ослабление России диктует Армении переоценку своих координат безопасности
|Дан Петре: Отношения с Россией никак не мешают определению внешнеполитического курса Армении
|Елена Кузьмина: Не только Россия, но и другие страны-партнеры ждут от нового руководства Армении конкретных шагов
|В Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом Пашиняном
|Константин Орбелян: Один человек может сделать многое, тем более, если у него есть такие надежные партнеры
|Рачья Арзуманян: Для успешного завершения борьбы с прошлым Никол Пашинян нуждается в опытных политиках, дипломатах, аналитиках и военных
|Смбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимущества
|Смбат Насибян: "Гражданский договор" нуждается в новом общественном договоре с армянским народом
|Ованес Игитян : Под давлением "улицы" республиканцы неминуемо одобрят реформы Никола Пашиняна
|Сергей Маркедонов : На поиски геополитического равновесия обречено любое руководство Армении, включая намечающееся
|МИД не подтвердил и не опроверг информацию об отзыве диппаспорта у Генриха Мхитаряна
|Никол Пашинян делегатам ООН: Cтать частью Азербайджана для населения Карабаха означает его полное истребление
|Республиканская партия откликнулась на заявление Пашиняна о низкой явке на ереванских выборах
|Кочарян выступил с пессимистическим прогнозом относительно последствий политики нынешниx властей Армении
|Главы Армении и России сошлись во мнении: Отношения двух государств носят особый характер
|“И устарела старина, и старым бредит новизна”. Такое вот несерьезное отношение к крупному международному инвестору.
|Кочарян заявил о намерении участвовать во внеочередных парламентских выборах
|Эдуард Шармазанов: РПА готова сотрудничать с вторым президентом Армении
|Глава СНБ: Растраты в фонде “Ереван” достигли 2 млрд драмов
|Ассамблея армян Европы призывает представителей Диаспоры в знак солидарности с премьером Армении 17 августа организовать митинги в различных странах мира
|Официальный Ереван ответил на заявление Москвы
|Группа конгрессменов направила письмо Дональду Трампу с призывом встретиться с Николом Пашиняном на полях саммита ООН
|Постановление об аресте второго президента Армении Роберта Кочаряна будет обжаловано сегодня
|Ара Минасян освобожден от должности директора медцентра "Св. Григор Лусаворич"
|Эксперт: Саботаж в отношении Lydian Armenia несет инвестиционные риски
|Республиканская партия видит в предъявлении обвинения Кочаряну карабахскую мотивацию
|Мнацаканян: в Арцахе служат все, даже сыновья президента
|Баку отреагировал на заявление Пашиняна
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
|Никол Пашинян и Паола Северино обсудили вопросы противодействия коррупции
|Балаян: В декларации с саммита НАТО по части конфликтов говорится то, чего придерживается армянская сторона
|Свитальски: 70% населения Армении доверяет Евросоюзу, между тем доверие к ЕАЭС упало до 48%
|Премьер-министр: В случае азербайджанской провокации мы должны быть готовы защищаться и нанести ответный удар
|Премьер-министр Армении в Брюсселе встретится с генеральным секретарем НАТО
|Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
|У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне
|Армянский национальный конгресс готов оказать содействие в расследовании событий 1- го марта
|Арам Саркисян: Определенная часть азатамартиков хотелa бы видеть меня на должности главы Союза добровольцев <Еркрапа>
|СМИ: Судьба Тарона Маргаряна уже предрешена
|Степанакерт: Если Баку вдруг решится на очередную военную авантюру - флаги Арцаха будут развиваться на всех азербайджанских госучреждениях