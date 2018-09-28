Пятница, 28 Сентября 2018 16:27

АрмИнфо. Член Европарламента от Кипра Элени Теохарус пополнила "Черный список" МИД Азербайджана.

Более того, как стало известно, в Генеральной прокуратуре Азербайджана было возбуждено уголовное дело в отношении Теохарус. "Член Европейского парламента от Республики Кипр Элени Теохарус внесена в список лиц, которым запрещен въезд на территорию нашей страны, и в отношении нее Генеральной прокуратурой Азербайджана возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса", - заявили в МИД Азербайджана.

Отметим, что парламентская делегация из Кипра, возглавляемая депутатом Европарламента Элени Теохарус (Кипр), накануне находилась в Арцахе. Кипрская делегация провела встречу с высшим руководством страны.