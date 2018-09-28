Пятница, 28 Сентября 2018 16:07

АрмИнфо.На полях саммита глав государств Содружества Независимых Государств в Душанбе состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Как передает пресс-служба правительства РА, в ходе встречи Никол Пашинян с удовлетворением констатировал последовательное развитие двусторонних межгосударственных отношений. Он подчеркнул важность активизации экономического сотрудничества. По словам

премьер-министра, уже несколько казахстанских компаний проявляют интерес к армянскому рынку, на котором намерены осуществить инвестиции. По убеждению главы армянского правительства, углубление бизнес связей поможет увеличению объемов двустороннего товарооборота. Он указал на важность сотрудничества в интеграционных объединениях - ОДКБ, Евразийском экономическом союзе и СНГ. Никол Пашинян посчитал также необходимым повысить эффективность деятельности интеграционных объединений, проведение конструктивных переговоров по конкретным проблемам, что поможет найти соответствующие решения.

В свою очередь, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что торговля между двумя государствами в прошлом году выросла на 60%. Он выразил убеждение, что в результате деятельности правительств двух государств. эта тенденция будет носить последовательный характер. По его словам, Казахстан открыт для армянского бизнеса и армянских товаров. Нурсултан Назарбаев отметил, что стороны имеют хорошие возможности для расширения и развития двусторонних связей. Глава Казахстана подчеркнул, что армянские специалисты всегда проявляли себя с положительной стороны. Он отметил важность обмена опытом. Говоря об армяно-азербайджанских отношениях, казахстанский лидер сказал, что они своеобразные, и Казахстан выступает за то, чтобы вопросы решались мирно путем переговоров.

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев и Никол Пашинян обсудили повестку армяно- казахстанских отношений, а также вопросы, касающиеся развития сотрудничества в рамках интеграционных объединений.