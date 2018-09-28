Пятница, 28 Сентября 2018 16:01

АрмИнфо.В Большом конференц-зале Администрации Президента РФ с аншлагом прошел мемориальный вечер "Пока я помню, я живу", посвященный 35-ой годовщине смерти выдающегося советского композитора и пианиста Арно Бабаджаняна.

В концерте приняли участие известные российские и армянские певцы - Жан Татлян, Заур Тутов, Алексей Глызин, Наталья Манулик, Армине Саркисян, Гагик Езакян, Карен Мовсесян и другие. Концерт прошел при участии Центрального военного оркестра Министерства Обороны РФ".

Организатор мемориального вечера - Объединенный профсоюзный комитет Администрации Президента РФ, Аппарата Правительства РФ, Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Соорганизаторами выступают Международный Фонд памяти Арно Бабаджаняна и Министерство Обороны РФ при содействии Посольства Республики Армения в РФ и Общероссийской Общественной Организации "Союза армян России".