Пятница, 28 Сентября 2018 15:54

АрмИнфо.На заседании исполнительного органа РПА отдельной повесткой не обсуждался вопрос досрочных парламентских выборов. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил вице-спикер Национального Собрания, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов по итогам вчерашнего заседания ИО.

По его словам, заседание было созвано для обсуждения внутриполитических и внешнеполитических вопросов, в целом. При этом Шармазанов подчеркнул, что РПА готова к переговорам относительно досрочных парламентских выборов. "Только путем диалога мы находим идеи для составления внутриполитической повестки", - отметил Шармазанов.

При этом он подчеркнул, что РПА готова к диалогу, но никак не к конфронтации. "Быть готовым к диалогу не значит принять все предложения противоположной стороны", - подчеркнул вице-спикер.

Шармазанов также добавил, что РПА является противником срочных и досрочных процессов, в том числе выборов. Вице-спикер заявил: "Пусть премьер-министр вернется в Армению, озвучит свои предложения, а парламентские силы обсудят их".

Отметим, что 27 сентября бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА) под председательством лидера партии, бывшего президента Армении Сержа Саргсяна после месячного перерыва созвала заседание исполнительного органа.