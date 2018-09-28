Пятница, 28 Сентября 2018 15:35

АрмИнфо.Потенциал Содружества Независимых Государств еще далеко не использован. Об этом в Душанбе на заседании глав государств СНГ в узком составе заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, которые приводит пресс-служба правительства РА, необходимо предпринять соответствующие шаги по раскрытию этого потенцила. "Это будет содействовать повышению конкурерентоспособности национальных экономик, росту благосостояния граждан, гуманитарных и человеческих связей", - сказал Никол Пашинян.

Касаясь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, провозглашенной в 2020 году, премьер-министр сказал, что 9 мая навсегда останется символом непоколебимого мужества и единства народов, которые бок о бок сражались на полях сражений и самоотверженно боролись ради общей победы, внеся решительный вклад в освобождение мира от нацизма. "У армянской нации особое отношение к Победе. Половина призванных в вооруженные силы армян не вернулась домой. Более 70 тысяч армянских военнослужащих были награждены воинскими орденами и медалями, из них более 100 человек удостоились звания Героя Советского Союза. Этот праздник, а таже память о павших, призывает всех достойно отметить 75-летие Победы, совместно противостоять попыткам переписывать историю, героизации нацизма и пропаганды неонацизма", - сказал глава армянского правительства, указав и на важность принятого заявления о 70-летии международной конвенции о правах человека.

Премьер-министр РА с удовлетворением констатировал, что на пространстве СНГ продолжает развиваться сотрудничество в экономической, инновационной, культурно- гуманитарной сферах. "В этом контексте, хочу проинформировать, что в 2019 году в Ереване будет проведен Всемирный форум по информационным технологиям, который станет важной площадкой для развития практических и научных связей между представителями различных стран мира. Ожидаем, что представители стран СНГ примут активное участие в этом важном мероприятии", - подчеркнул Никол Пашинян.