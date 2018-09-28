Пятница, 28 Сентября 2018 15:15

АрмИнфо.<Развитие науки является одним из приоритетов развития нашей страны и сотрудничество с армянским Институтом древних рукописей "Матенадароном" имеет для нас важное значение>, - завил 28 сентября в беседе с журналистами Посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев, после церемонии подписания Меморандума о сотрудничестве между Национальным центром рукописей и редких книг Министерства культуры Казахстана и армянским Институтом древних рукописей "Матенадаран".

Уразаев отметил, что именно в "Матенадаране" хранятся интереснейшие рукописные свидетельства, связанные с историей двух народов. "Посольство, организовывая мероприятия, развивающие двустороннее сотрудничество, делает все возможное, чтобы наши два народа напрямую общались друг с другом. Самым главным для нас в данной сфере является то, чтобы исследовательская деятельность наших ученых основывалась на подлинных историографических источниках и была научно обоснована, не было никаких инсинуаций и околонаучных спекуляций вокруг предметов исследования. Дело в том, что мы не ставим перед собой цель проявить кто древне и кто мудрее. Ведь дело в том, что разные народы на протяжении всей истории общались друг с другом, торговали, воевали, но самое главное - постоянно взаимодействовали. Известный советский, казахский поэт Олжас Сулейменов свое стихотворение "Возвысить степь не унижая горы", фактически дал нам девиз для нашей исследовательской работы", - подчеркнул Уразаев.

Посол отметил, что эти научно-исследовательская мысль, работы ученых-историков ставят цель повысить казахское национальное самосознание посредством. "Работы наших ученых должны быть направлены на непредвзятое, научное исследование нашего богатого прошлого", - подчеркнул посол.

В свою очередь, как отметил директор фонда "Научно-исследовательский институт древних рукописей им. Месропа Маштоца "Матенадаран" Ваган Тер-Гевондян данное сотрудничество имеет большой потенциал и большое значение. Национальный центр рукописей и редких книг Казахстана был открыт недавно, но уже приобрел широкую известность и региональное значение. Мы надеемся, что наше сотрудничество будет интересным и плодотворным", - сказал Тер-Гевондян.

В свою очередь руководитель Национального центра рукописей и редких книг Казахстана Асилхан Садуов отметил, что в возглавляемом им центре собраны манускрипты и уникальные старинные издания, найденные в архивах или переданные частными коллекционерами Республике Казахстан. По словам Садуова, центр уделяет огромное значение международному сотрудничеству, возводит научные мосты с многими международными и национальными институтами и организациями. "Сотрудничество с "Матенадараном" создаст новые пути и перспективы для углубления сотрудничества между двумя странами", - отметил Садуов.

После подписание меморандума, в "Матенадаране" также прошла научная конференция по письменным памятникам кыпчакского периода. В ходе конференции Асилхан Садуов подчеркнул, что в "Матенадаране" собрано около 10-12 рукописей на кыпчакском языке, что особенно интересно для научной общественности Казахстана. "Кыпчакский язык является частью тюркской культуры. Казахские ученые внесли свой большой вклад в изучение кыпчакского языка. Для нас очень важно и интересно изучать рукописи на кыпчакском языке, записанных армянскими буквами. В "Матенадаране" хранится около 10-12 таких рукописей. Наши два народа связывает тесная дружба и взаимодействие. Я уверен, что наше сотрудничество будет продуктивным и плодотворным", - заключил Садуов.

В свою очередь директор Института литературы имени М.Абегяна Вардан Деврикян сообщил, что крымские армяне по большой части говорили именно на кыпчакском языке. Он заметил, что многие судебные дела и другие документы записывались именно на кыпчакском, но армянскими буквами. "Армянский древний язык грабар тогда использовался крымскими армянами только в церкви, а говорили они по большей части на кыпчакском. Именно армянская транскрипция наилучшим образом отображала фонетику данного языка", - отметил Деврикян.

Напомним, что армяно-кыпчакский язык - это мёртвый язык, относимый к кыпчакско- половецкой подгруппе тюркских языков. Это язык армян, подвергшихся языковой ассимиляции в Крыму в 14-15 веках. Он известен по письменным памятникам кыпчакоязычных армян, исповедовавших христианство в традиции Армянской апостольской церкви, которые жили большими колониями в Каменце- Подольском, Львове, Луцке, Могилеве-Подольском, Сучаве, Серете, Замостье, Яссах, Аккермане и др. городах Украины, Польши, Румынии, Молдовы, куда переселились из Крыма (в основном из Кафы - Феодосии) и, возможно, из Армении после монгольского нашествия.

Эпиграфические памятники свидетельствуют также о том, что в 12-13 веках кыпчаки жили и на территории Армении, приняв веру Армянской апостольской церкви. Один из сохранившихся монастырей комплекса Арич в Артикском районе Ширакской области Армении, построенный на рубеже 12-13 веков, носит название Хпчахаванк. В памятниках армяно-кыпчакского языка сам этот язык обозначается его носителями трояко: более старым термином хыпчах тили (<кыпчакский язык, язык кыпчаков>), притяжательной конструкцией бизим тил (<наш язык>) и более поздним сравнительным терминологически сочетанием, которое получило распространение благодаря переводчикам, знакомым с татарским языком Крыма.