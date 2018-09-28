Пятница, 28 Сентября 2018 14:54

АрмИнфо. В рамках визита в Нью-Йорк министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 27 сентября провел встречу со своим греческим коллегой Никосом Кодзиасом.

Как сообщает пресс-служба МИД, собеседники подробно обсудили многочисленные вопросы армяно-греческой повестки, наметили дальнейшие шаги, направленные на развитие и углубление взаимовыгодного сотрудничества. В этом контексте была отмечена важность визитов на высоком уровне, что отражает высокий уровень отношений и политического диалога. Обоюдно была подчеркнута роль армянской и греческой общин в деле углубления двусторонних отношений. Стороны выразили готовность продолжить сотрудничество на многосторонних площадках и сопоставлять позиции.

Министр Мнацаканян представил греческому коллеге последние внутриполитические процессы в Армении и проводимые в республике реформы. Главы МИД обсудили наиболее актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.