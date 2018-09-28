Пятница, 28 Сентября 2018 14:34

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян с министром иностранных дел Казахстана Кайратом Абдрахмановым 27 сентября на встрече, которая прошла в рамках 73-ей сессии Генеральной ассамблеи ООН, обсудили вопросы, касающиеся взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах, а также наметили совместные шаги по еще большему углублению двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.

Согласно информации пресс-службы МИД Армении, Зограб Мнацаканян, представляя повестку развития Правительства Армении и достижения, опыт республики в области инноваций и высоких технологий, которые являются основными ее направлениями, отметил важность инициирования программ, направленных на двустороннее сотрудничество в этих областях.

Министры иностранных дел Армении и Казахстана обменялись также мнениями вокруг ряда актуальных региональных и международных вопросов. Коснувшись позиции армянской стороны и ее приоритетов по урегулированию карабахского вопроса, Мнацаканян подчеркнул важность формирования атмосферы мира для продвижения переговорного процесса.