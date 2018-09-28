Пятница, 28 Сентября 2018 14:34

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдалла бен Заед Аль Нахайян 27 сентября на встрече, которая прошла в рамках 73-ей сессии Генеральной ассамблеи ООН, обсудили широкий круг вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня. Как передает пресс-служба МИД Армении, собеседники указали на необходимость дальнейших шагов в направлении углубления взаимовыгодного сотрудничества. Главы внешнеполитических ведомств РА и ОАЭ с удовлетворением отметили достижения в сфере туризма. Они подчеркнули, что свой вклад в формирование теплых, дружественных отношений между двумя странами внесла хоть и маленькая, но активная армянская община в ОАЭ.

Зограб Мнацаканян представил ход подготовительных работ к проведению ереванского саммита Франкофонии, а также приоритеты предстоящего председательства Армении в Организации - смарт развитие и цифровая повестка, а также стимулирование сотрудничества в рамках данной повестки дня.

Министры также обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам

региональной и международной повестки дня. Они коснулись

урегулирования карабахского конфликта. Зограб Мнацаканян подтвердил

приверженность Армении разрешить вопрос исключительно мирным путем и

в рамках МГ ОБСЕ. В данном контексте армянский министр подчеркнул, что попытки перевести обсуждения карабахского конфликта на другие площадки подрывают усилия международного сообщества, направленные на установление мира и стабильности в регионе.