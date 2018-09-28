Пятница, 28 Сентября 2018 14:11

АрмИнфо. Beeline и фонд «Центр технологического развития» объявляют о запуске онлайн-площадки StartHub (starthub.am), цель которой – информационная поддержка стартапам.

Основная цель запуска платформы – освещение деятельности армянских стартапов и публикация путеводителей, способствующих их развитию. Сайт создан с использованием современных решений и дизайна. Он доступен как в компьютерной, так и в мобильной версиях. В разных разделах сайта публикуются новости об ИТ-стартапах, материалы, рассказывающие о деятельности армянских стартапов, учебные пособия для развития и продвижения стартапов, а также список армянских фондов, технологических центров, инкубаторов и других организаций, оказывающих поддержку стартапам.

«Хорошие идеи должны обязательно реализовываться. И наша задача как ответственной компании – поддержать начинающие стартапы в реализации хороших, перспективных бизнес-проектов. Сайт, который мы запускаем сегодня, призван обеспечить армянские стартапы всей нужной информацией, чтобы они могли самостоятельно создать свой бизнес, подсказать им, куда можно обратиться за помощью и менторством, а также помочь им рассказать о себе армянскому обществу и инвесторам», – сказал Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

«Благодаря запуску сайта StartHub.am проект Starthub Armenia получит завершенный вид. Информационная поддержка стартапам и распространение информации об их деятельности крайне важны с точки зрения их развития. Мы призываем стартапы активно участвовать в нашем проекте, а мы всегда готовы освещать любые события, связанные с ними», - отметил Глава совета «Центра технологического развития» Самвел Чахалян.

Напомним, что в июне состоялся запуск платформы StartHub Offline, которая представляет собой информационно-обучающий сайт. Сайт будет публиковать путеводители по продвижению стартапов, представлять армянские организации, оказывающие поддержку стартапам, и активно освещать деятельность армянских стартапов.