Пятница, 28 Сентября 2018 14:06

АрмИнфо. Армения на неделю (7-12 октября) станет столицей Франкофонии. Об этом 28 сентября на пресс-конференции в Ереване заявил посол Франции в Армении Джонатан Лакот.

Он напомнил, что в Армению съедутся главы государств и правительств из 84 стран мира, у многих из которых нет дипломатического представительства в РА. "Саммит позволит представителям этих стран раскрыть для себя Армению. Саммит МОФ должен стать праздником дл Армении и французского языка", - выразил убеждение дипломат.

В то же время он подчеркнул, что в рамках саммита состоится министерская встреча, бизнес-форум, 11-12 непосредственно саммит, в

котором примет участие президент Франции Эмманюэль Макрон. "Будем надеяться, что саммит МОФ откроет также новую повестку в армяно-французских отношениях. Хотелось бы, чтобы саммит стал новым началом в отношениях между Арменией и Францией, а также со странами-членами МОФ. Мессендж этих мероприятий заключается в том, что французский язык - это язык возможностей. На этом языке говорят около 270 млн человек по всему миру, на всех континентах", - сказал французский дипломат, добавив, что в рамках мероприятий будет открыта деревня Франкофонии, где откроются павильоны более 20 стран, в том числе и Франции, и призванная стать местом делового и культурного общения.

Французский павильон разместится на площади в 150 кв.м, и на нем будут представлены несколько секторов, в частности, бизнес сфера и развитие; цифровая сфера, Медиа и культура; науки и языки; и два сектора выделены для ремесла и территорий. Посетители получат возможность, благодаря специальным очкам совершить путешествие во Францию, ознакомиться с бизнес возможностями страны, узнать об образовательных программах, познакомится с кухней, культурой и многим другим.

Также, 11 октября на площади Республики будет гала-концерт, на котором выступит французская певица, выступающая под псевдонимом Zaz.