Пятница, 28 Сентября 2018 14:05

АрмИнфо. Армения и Франция обладают потенциалом для развития сотрудничества во всех областях. Об этом 28 сентября на пресс-конференции в Ереване заявил посол Франции в Армении Джонатан Лакот.

По его словам, сегодня особое внимание уделяется образовательной сфере, но серьезный потенциал существует и в экономической области. "Мы во Франции придаем важное значение предстоящему экономическому форуму, который пройдет на "полях" саммита Франкофонии в Ереване. Нужно понимать, что французский язык - это второй язык для ведения бизнеса. Как известно, у Армении слабое взаимодействие с африканскими странами, где приоритетное большинство франкоязычное. Следовательно, завтра при налаживании бизнес-контактов и развития экономических отношений с африканскими странами носители французского языка станут двигателями сотрудничества", - сказал посол.

В то же время Лакот подчеркнул, что Франция также заинтересована в увеличении инвестиций в армянскую экономику. В этой связи он приветствовал открытие второго магазина французской сети Carrefour. Посол подчеркнул, что между Арменией и Францией существует серьезный потенциал для взаимодействия в туристической сфере.