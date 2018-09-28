Пятница, 28 Сентября 2018 13:39

АрмИнфо.. Президент Франции Эмманюэль Макрон 11-12 октября в Ереване примет участие в заседании 17-ого саммита Международной организации Франкофонии. Об этом 28 сентября на пресс-конференции в Ереване на вопрос АрмИнфо заявил посол Франции в Армении Джонатан Лакот.

При этом он подчеркнул, что этому будет предшествовать государственный визит Макрона в Ереван. Однако, посол затруднился назвать сроки и повестку государственного визита, констатировав, что над графиком еще работают.

На уточнение АрмИнфо, известны ли имена представителей французского крупного бизнеса, которые приедут в Ереван для участия в экономическом форуме Франкофонии, который пройдет "на полях" МОФ, Лакот подчеркнул, что Минэкономики Армении разослало приглашения ряду компаний. "Безусловно, мы содействовали армянской стороне в составлении списков. Серьезный акцент будет поставлен на сферу информационных технологий, так как эта область в Армении динамично развивается, и мы хотели бы создать министерскую сеть. Замечу, что экономический форум пройдет в центре креативных технологий "Тумо". Хотел бы также сообщить вам, что на днях во Франции тоже открылось французское Тумо. В целом, представители ряда крупного французского бизнеса приедут в Армению", - резюмировал Лакот.