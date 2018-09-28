Пятница, 28 Сентября 2018 13:37

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с уругвайским коллегой Родольфо Нином Новоа.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Министерства иностранных дел республики, министры обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего расширения тесного сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Обе стороны подчеркнули важность проведения консультаций между министерствами иностранных дел дружественных стран.

Мнацаканян отметил, что, несмотря на географическое расстояние между Арменией и Уругваем, наши две страны объединяют крепкая дружба и приверженность к общечеловеческим ценностям.

Обе стороны подчеркнули активное участие армянской общины Уругвая в различных сферах жизни страны и ее ведущую роль в деле укрепления дружбы между двумя государствами и народами.

Собеседники также обменялись мнениями вокруг региональных проблем и усилий по их разрешению. Мнацаканян представил уругвайскому коллеге позицию и приоритеты армянской стороны в процессе урегулирования карабахского конфликта, подчеркнув при этом важность формирования атмосферы мира для продвижения вперед переговорного процесса.