Пятница, 28 Сентября 2018 13:26

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в Нью- Йорке встретился с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел республики, собеседники высоко оценили эффективное сотрудничество, налаженное между Арменией и Советом Европы, они также обсудили ряд вопросов, касающихся вовлеченности Еревана в СЕ.

Мнацаканян представил собеседнику последние внутриполитические события в Армении, программные приоритеты нового Правительства, в том числе вопросы по защите прав человека, укреплению демократии и усилиям, направленным на борьбу с коррупцией. Он также представил Ягланду позицию и приоритеты армянской стороны в процессе урегулирования карабахского конфликта, подчеркнув при этом важность формирования атмосферы мира, сохранения режима прекращения огня и отказа от агрессивной риторики для продвижения вперед переговорного процесса.