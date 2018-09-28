Пятница, 28 Сентября 2018 13:16

АрмИнфо. С 1 по 5 октября в Казахстане пройдут тактико- специальные учения "Поиск-2018". Учения проводятся с силами разведывательных служб и подразделений государств - членов ОДКБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Казахстана.

Согласно источнику, в учениях задействованы органы военного управления, подразделения разведки и сил специального назначения Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. "Вооруженные Силы Казахстана в международных учениях представят группировки Десантно-штурмовых войск и Регионального командования "Юг", - говорится в сообщении.

Международные тактико-специальные учения "Поиск-2018" проводятся в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения <Боевое братство-2018> Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. "В программе командно-штабных учений - проведение тренировок управления объединенной группировкой подразделений войсковой разведки и специального назначения вооруженных сил государств- участников", - уточнили в пресс-службе. Торжественное открытие учений состоится 1 октября на учебном полигоне "Гвардейский".