Пятница, 28 Сентября 2018 13:13

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян обратился к генпрокурору Армении Артуру Давтяну с вопросом о выявлении обоснованности и законности принятого генпрокуратурой решения о прекращении дела по соытиям в ереванском районе Сари Таг в июле 2016 года.

Отметим, что 29 июля 2016 года во время митинга в ереванском районе Сари Таг неизвестные лица применили насилие в отношении протестующих. Согласно муссируемой в СМИ информации, лица, применившие насилие в отношении демонстрантов, были полицейские в штатском, а также сотрудники охраны ряда олигорхов и должностных лиц.

На днях Генпрокуратура Апрмении прекратила дело за неимением улик.