Пятница, 28 Сентября 2018 13:11

АрмИнфо. "От имени всех присутствующих хотел бы сердечно поприветствовать Вас в качестве члена Совета глав государств СНГ и пожелать успехов в дальнейшей деятельности", - открывая заседание Совета глав государств в Душанбе, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, обращаясь к премьер-министру РА Николу Пашиняну.

Сегодня в Таджикистане начало свое работу очередное заседание глав государств СНГ. Как передает ТАСС, открывая саммит, Рахмон подвел краткие итоги председательства Таджикистана в СНГ, озвучил основные пункты повестки нынешнего Совета глав государств. Он особо поприветствовал премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который впервые принимает участие в СГГ СНГ. Заседание в узком формате затем продолжилось в закрытом для прессы режиме.

По данным Исполкома СНГ, на заседании Совета глав государств в узком формате планируется обменяться мнениями о взаимодействии в рамках Содружества, а также обсудить вопросы о председательстве в организации, дате и месте проведения очередного заседания Совета. На расширенном заседании будут рассмотрены вопросы политического взаимодействия, дальнейшего развития сотрудничества в культурно-гуманитарных областях, в сферах обеспечения безопасности, а также проекты, направленные на совершенствование правового и организационно-кадрового обеспечения деятельности СНГ.

По итогам встречи главам делегаций предстоит подписать 18 документов, в том числе утвердить передачу председательства в СНГ в 2019 году Туркменистану.