Пятница, 28 Сентября 2018 13:00

АрмИнфо. Вопросы армяно-эстонского сотрудничества обсудили в Нью- Йорке министры иностранных дел Армении и Эстонии Зограб Мнацаканян и Свен Миксер.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Министерства иностранных дел республики, в ходе встречи Мнацаканян подчеркнул, что Армения придает важное значение расширению взаимовыгодного сотрудничества с Эстонией во всех областях, представляющих двусторонний интерес.

Собеседники коснулись вопросов партнерства Армения-ЕС, подчеркнув в этом контексте важность Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, открывающего перспективы сотрудничества как в отношениях между ЕС и Арменией, так и в двустороннем формате со странами-членами Евросоюза. Мнацаканян и Миксер также поговорили о подготовительных работах к саммиту МОФ, обсудили повестку, запланированные смежные мероприятия. Глава МИД Армении представил приоритеты председательства Армении в организации, выделив в качестве основного направления сферу инновации и цифровую повестку. В этом плане собеседники с удовлетворением отметили плодотворное двустороннее сотрудничество, установленное в области информационных технологий. Они также с удовлетворением отметили процесс активизации двусторонних культурных связей и важность периодически организуемых культурных мероприятий.