Пятница, 28 Сентября 2018 12:58

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился в Нью-Йорке с государственным секретарем МИД Франции Жаном Батистом Лемуаном. Стороны с удовлетворением отметили, что регулярные встречи на высоких уровнях между двумя странами дают хорошую возможность для дальнейшего расширения армяно-французских привилегированных отношений.

Мнацаканян и Лемуан также обсудили вопросы, связанные с подготовкой к саммиту Международной организации Франкофонии, который состоится в октябре в Ереване.