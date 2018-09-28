Пятница, 28 Сентября 2018 12:57

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 27 сентября в Нью-Йорке встретился с представителями Американского еврейского комитета и обсудил с ними вопросы по развитию армяно-израильский отношений. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе МИД Армении.

В ходе встречи собеседники отметили, что армяно-израильские отношения имеют огромный потенциал развития. Они обсудили перспективы сотрудничества между армянскими и еврейскими общинами в Соединенных Штатах, а также ряд вопросов, представляющих интерес.

Министр иностранных дел рассказал собеседникам о происходящих в Армении демократических процессах. Он также напомнил о продолжительных инициативах Армении по продвижению международной повестки предотвращения геноцидов и преступлений против человечества.